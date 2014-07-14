КНДР провела стрільби з використанням установок залпового вогню - ЗМІ

КНДР провела масовані стрільби з використанням реактивних установок залпового вогню. У бік Японського моря було випущено приблизно 100 ракет, повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на агентство Кіодо.

Стрільби, за його даними, були проведені зі східного узбережжя КНДР. Всі ракети впали в межах територіальних вод країни, але поблизу від лінії, що відділяє їх від зони контролю Південної Кореї.

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КНДР останнім часом кілька разів запускала у бік Японського моря балістичні ракети малої дальності. Зокрема, такі пуски були проведені 9 і 13 липня.