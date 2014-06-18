КНДР придбала російські крилаті ракети

Про це пише журналіст The Times Річард Ллойд Перрі, статтю якого переклала Инопресса.

Це ракети корабельного базування, схожі на французьку Exocet, - Х-35 "Уран". "Ракета з'являється менш ніж на секунду в кінці 50-хвилинного пропагандистського фільму, який був недавно показаний по північнокорейському телебаченню", - йдеться в статті.

Якщо ці кадри справжні, то вони знову доводять невдачі ембарго на постачання зброї в Північну Корею, що діє з 2006 року. За словами експертів, Пхеньян потенційно може скористатися цією ракетою, щоб конструювати і збирати власні ракети з великим радіусом дальності, а потім продавати їх третім країнам. В кінці 80-х так сталося з купленими у Єгипту ракетами Scud: на їх основі створено північнокорейську "Нодон" [варіант транслітерації - "Родон"].

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За словами автора, перед Х-35 уразливі південнокорейські корвети, оскільки у них немає скорострільних кулеметів та електронних оборонних засобів.

"Факт придбання ракети необов'язково означає, що Росія замішана в порушенні санкцій, адже Х-35 також поставлялася в такі країни, як Індія, В'єтнам і М'янма, що мають історію військового обміну з Північною Кореєю", - йдеться в статті.