Росія підвищує мито на молдавські овочі і вино

Про це йдеться в проекті постанови уряду Росії, пише "Сьогодні". "Міністерству закордонних справ Російської Федерації повідомити в установленому порядку Молдову про введення ввізних мит", - йдеться в документі.

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Передбачається, що постанова набуде чинності після закінчення місяця з дня його офіційного опублікування. У список молдавської сільгосппродукції, яку Росія має намір обкласти митом, потрапили, зокрема, м'ясо, зерно, фрукти і овочі, а також цукор.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня парламент Молдова ратифікував угоду про асоціацію з ЄС.