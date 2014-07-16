Росія підвищує мито на молдавські овочі і вино
17:30, 16 липня 2014Світ
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Росія в односторонньому порядку планує ввести спеціальні підвищені мита на вина і сільгосппродукцію з Молдови.
Росія вводить заборону на фрукти та овочі з Молдови / фото УНІАН
Про це йдеться в проекті постанови уряду Росії, пише "Сьогодні". "Міністерству закордонних справ Російської Федерації повідомити в установленому порядку Молдову про введення ввізних мит", - йдеться в документі.
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Передбачається, що постанова набуде чинності після закінчення місяця з дня його офіційного опублікування. У список молдавської сільгосппродукції, яку Росія має намір обкласти митом, потрапили, зокрема, м'ясо, зерно, фрукти і овочі, а також цукор.
Як повідомляв УНІАН, 2 червня парламент Молдова ратифікував угоду про асоціацію з ЄС.
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