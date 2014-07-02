Молдова ратифікувала Угоду про асоціацію з ЄС

За ратифікацію документу в ході спеціального засідання парламенту поіменно проголосували 59 депутатів (при 51 необхідному), проти - 4, передає evz.md.

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Депутати комуністичної партії залишили залу засідань перед початком процедури голосування, оскільки вони виступають категорично проти УА з Євросоюзом.

В свою чергу комісар Євросоюзу з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле привітав ратифікацію парламентом Молдови УА з ЄС. "Вітаю швидку ратифікацію Угоди про асоціацію – важливий крок у напрямку імплементації та запровадженні для громадян очевидних переваг", - написав Штефан Фюле на своїй сторінці у "Твіттері".

Угода про асоціацію, підписана 27 червня, укладена на невизначений термін і набуває чинності у перший день другого місяця після дати подання останнього інструменту ратифікації або затвердження. ЄС і Молдова домовилися застосовувати тимчасово цю угоду до її ратифікації всіма державами Євросоюзу.