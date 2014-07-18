Меркель закликала не поставляти «Містралі» до Росії

Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на EUobserver.

Відповідну заяву Меркель зробила після катастрофи малайзійського Boeing 777 в Україні, в результаті якої загинули 298 осіб.

Меркель також оголосила, що Німеччина припиняє будівництво стрілецького центру в Росії.

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Як повідомляв УНІАН, контракт вартістю 1,2 млрд євро на спорудження двох французьких вертольотоносців для ВМФ Росії було підписано у червні 2011 року. Очікується, що перший корабель "Владивосток" надійде на озброєння російського флоту у 2014 році, другий - "Севастополь" - у 2015 році.

Французька влада неодноразово заявляла, що має намір виконувати контракти з РФ щодо «Містралів».