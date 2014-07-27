Прем'єр Канади сумнівається, що формат "великої вісімки" коли-небудь відродиться

Про це написав прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер у своїй статті "Наш обов'язок - залишатися твердими, зіткнувшись з російською агресією" у виданні Globe and Mail.

"Російський агресивний мілітаризм і експансіонізм є загрозою не лише для України, це загроза для Європи, верховенству права і цінностям, що об'єднують країни Заходу. Поставши перед такою загрозою, Канада не стоятиме, склавши руки", - вважає Харпер.

Читайте такожУкраїнська діаспора закликає G-20 запросити на саміт Порошенка замість ПутінаЗа його словами, це одна з причин, чому минулої весни лідери країн великої сімки припинили підготовку до саміту G8 у російському Сочі.

"Своїми діями Росія Путіна продемонструвала, що не поділяє цінностей цієї спільноти країн (G7- ред.), вірних демократії, міжнародній безпеці та верховенству права. З огляду на це, складно уявити обставини, за яких путінська Росія може повернутися до спільноти "великої сімки", - заявив Харпер.

Нагадаємо, прем´єр-міністр Австралії Тоні Ебботт не виключає відкликання запрошення російського президента Путіна на саміт G20, якщо підтвердиться причетність Росії до збиття літака Boeing-777 над Україною.