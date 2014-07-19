Австралія може скасувати запрошення Путіна на саміт G20

Прем´єр-міністр Австралії Тоні Абботт не виключає відкликання запрошення російського президента Путіна на саміт G20. Це станеться, якщо підтвердиться причетність Росії до збиття літака над Україною, повідомляє Deutsche Welle.

Після збиття на Сході України 17 липня пасажирського літака Малайзійських авіаліній Австралія може скасувати запрошення Володимира Путіна на саміт країн Великої двадцятки, який має відбутися в листопаді 2014 року. Це станеться, якщо підтвердиться причетність Росії до загибелі пасажирів рейсу MH17.

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Глава австралійського уряду Тоні Абботт у відповідь на запитання журналістів у суботу, 19 липня, заявив: "Ми мусимо зачекати, але в одному я можу запевнити: Австралія - порядна держава. Звісно, ми хочемо бути певні, що відвідувачі добре ставляться до нашої країни. Відвідувачі повинні ставитися до Австралії як слід. Ми можемо тільки сподіватися, що так буде в найближчі тижні та місяці", - передає інформаційна агенція dpa.

Саміт "великої двадцятки" відбудеться 15-16 листопада.

Окрім цього, прем´єр-міністр Абботт вимагає від Росії повністю підтримати об'єктивне розслідування трагедії. "Усі ознаки нині чітко вказують на те, що літак було збито з території, контрольованої проросійськими бойовиками, імовірно, зі зброї, наданої росіянами", - заявив він у суботу.

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Напередодні глава австралійського уряду різко розритикував Москву за її позицію щодо збитого Boeing-777, унаслідок катастрофи якого загинули 298 людей. Аббот назвав реакцію Росії у цій ситуації "глибоко, глибоко незадовільною".

На знак трауру за загиблими в усій Австралії в суботу було спущено державні прапори. У багатьох містах відбулися поминальні служби.