Ізраїль продовжує перемир'я в Газі

Військово-політичний кабінет Ізраїлю на прохання ООН продовжив до кінця неділі «гуманітарну паузу», що почалася з ранку суботи. Угруповання сектора Гази на чолі з ХАМАС не дали згоди на пролонгацію затишшя, вимагаючи виведення ізраїльських військ з території анклаву, повідомила РИА Новости співробітниця армійської прес-служби.

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«Гуманітарне вікно все ще триває», - сказала співрозмовниця агентства.

При цьому за ніч військові нарахували три ракети, які були випущені з сектора Гази. Армія також повідомила про загибель 27-річного старшини запасу, який напередодні ввечері - вже в період односторонньо продовженого перемир'я - потрапив під мінометний обстріл на кордоні анклаву.

Він став 43-м військовослужбовцям, убитим за 20 днів операції проти бойовиків. Від ракет і мін на ізраїльській стороні за час кампанії також загинули троє мирних жителів, включаючи сільськогосподарського робітника з Таїланду. З палестинської сторони число загиблих перевищило тисячу осіб, різко збільшившись після того, як «гуманітарне перемир'я» дозволило бригадам рятувальників і медиків дістатися до районів, де йшли найбільш жорстокі бої.