Ізраїль припинить вогонь на п'ять годин

Ізраїль погодився на заклик спецпосланця ООН на Близькому Сході Роберта Серрі припинити у четвер, 17 липня, на п'ять годин бойові дії проти угруповання ХАМАС у Секторі Гази. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Associated Press.

Перемир'я буде діяти з 10:00 до 15:00 за місцевим часом. За цей час населення Гази зможе поповнити запаси продовольства, води та інших предметів першої необхідності.

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Влада Ізраїлю пообіцяли «рішуче» вжити відповідних заходів, якщо бойовики ризикнуть порушити режим припинення вогню. У свою чергу, представники ХАМАСу запевнили, що будуть дотримуватися домовленості.

З 7 липня Ізраїль проводить операцію «Непорушна скеля». Офіційна мета - припинення ракетних обстрілів ізраїльських міст з боку Сектора Гази. Авіація АОІ завдала ударів по півтори тисячам цілей в Газі, уряд оголосив про підготовку наземної операції. В палестинській анклаві вже загинули понад 200 людей, близько півтори тисячі поранені.

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Заклик до перемир'я пролунав після того, як в результаті обстрілу Сектору Гази ізраїльськими ВМС загинули чотири дитини. Влада Ізраїлю пообіцяла розслідувати інцидент.