Японія побачила загрозу власній безпеці у продажу "Містралів" Росії

Продаж РФ французьких вертольотоносців типу "Містраль" може вплинути на ситуацію "з точки зору гарантій безпеки Японії", заявив у вівторок на зустрічі в Токіо з міністром оборони Франції Жан-Ів Ле Дріаном міністр оборони Японії Іцунори Онодера, повідомляють РИА Новости.

"Останнім часом Росія на Далекому Сході зміцнює свою військову міць і посилює активність. Враховуючи вплив з точки зору гарантій безпеки Японії (поставка вертольотоносців) викликає сильні побоювання", - цитує слова міністра Онодери телеканал NHK.

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У відповідь Ле Дріан зауважив, що Росія вже заплатила за вертольотоносці, і крім того, "на них немає озброєнь, і вони призначені для транспортування". При цьому міністр підкреслив, що Франція "підкориться, якщо Євросоюз визнає (угоду), такою, що підпадає під санкції".

Раніше японський міністр оборони назвав продаж французьких "Містралів" Росії "недоцільним у світлі сучасної міжнародної обстановки".

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Як повідомляв УНІАН, Росія після анексії Криму продовжує військову агресію проти України.

Українці закликали ЄС не продавати Росії зброю, зокрема, французькі військові кораблі «Містраль». Західні партнери також закликають Париж не поставляти Росії «Містралю». США і союзники твердять, що в нинішніх умовах надання Москві високоякісного зброї недоречно.

Однак 21 липня президент Франції Франсуа Олланд заявив, що Франція виконає свої зобов'язання з будівництва першого військового корабля типу «Містраль» для Росії, оскільки Москва вже заплатила за цим контрактом.

Роботу над другим кораблем класу «Містраль» президент Франції пов'язав з позицією Москви щодо української кризи. За його словами, якщо обмеження щодо Росії будуть введені, це «має відбутися на рівні ЄС і стосуватиметься лише майбутніх поставок техніки».