Кенія закриває кордони з Гвінеєю, Ліберією та Сьєрра-Леоне через спалах Еболи - ЗМІ

Кенія закриває свої кордони з Гвінеєю, Ліберією та Сьєрра-Леоне через спалах лихоманки Ебола. Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

Авіакомпанія Kenya Airways також заявила про призупинення своїх польотів в ці західноафриканські країни. Як повідомляє агентство, рішення набуде чинності 19 серпня.

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Спалах смертельно небезпечної хвороби почався в лютому. Її жертвами, в основному, стають жителі чотирьох західноафриканських держав - Ліберії, Гвінеї, Нігерії та Сьєрра-Леоне.

Геморагічна лихоманка Ебола - смертельна хвороба, яка може поширюватися через прямий незахищений контакт з кров`ю або виділеннями інфікованої людини, а також в результаті контактів з предметами, які були забруднені від зараженої людини. Специфічного лікування лихоманки Ебола або вакцини проти неї немає.

Згідно з останніми даними, число тих, що заразилися смертельним вірусом зросло до 2 тисяч 127 осіб.