Нігерія розробила власний препарат проти лихоманки Ебола - ЗМІ

Препарат розроблений нігерійським ученим і носить ім'я Nanosilver ("Наносрібло"). Подробиці про ці ліки будуть розкриті пізніше, передає РИА Новости з посиланням на The Wall Street Journal.

Поки в Нігерії було зафіксовано 11 випадків зараження лихоманкою Ебола - менше ніж у ряді інших країн Західної Африки.

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Специфічного лікування лихоманки Ебола або ефективної вакцини проти неї немає, але після спалаху хвороби на початку року, про розробку перспективних препаратів проти неї повідомляли виробники в США і Канаді. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала етичним використовувати для лікування хвороби експериментальні ліки.

Число загиблих в результаті зараження лихоманкою Ебола в Західній Африці досягла 1069 осіб, а число тих, що заразилися - майже двох тисяч.