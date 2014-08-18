Південна Корея та США почали спільні військові навчання

"Вони покликані перевірити і поліпшити спільну оборону союзників проти Північної Кореї", - повідомило міністерство оборони РК, передає ИТАР-ТАСС.

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Для участі в маневрах, під час яких широко застосовується комп'ютерне моделювання, залучено 50 тис. південнокорейських і 30 тис. американських військовослужбовців, включаючи 3 тис. військових, перекинутих в Південну Корею з континентальної частини США і їх військових баз за кордоном.

В ході навчань, за словами міноборони РК, будуть програватися різні варіанти відображення можливих військових провокацій з боку КНДР. У цьому році їх відмітною особливістю вперше стане відпрацювання спеціального плану союзників по протидії ядерним загрозам Пхеньяну і його обіцянкам застосувати проти Південної Кореї і США зброю масового ураження.