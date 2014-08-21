У Москві пофарбували в синьо-жовті кольори вишку ЛЕП (фото)

Про це повідомляє Газета.Ru з посиланням на очевидця.

Даний випадок не є поодиноким на території Москви.

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Авторам акції на висотці загрожує до семи років ув'язнення.