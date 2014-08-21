У Москві пофарбували в синьо-жовті кольори вишку ЛЕП (фото)
16:23, 21 серпня 2014Світ
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На південно-заході Москви у районі вулиці Ремізова, біля метро «Нагірна», вишку лінії електропередачі перефарбували в кольори прапора України.
Москву продовжують розфарбовувати в синьо-жовті кольори / alekseyprokopov/instagram.com
Про це повідомляє Газета.Ru з посиланням на очевидця.
Даний випадок не є поодиноким на території Москви.
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