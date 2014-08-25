У Ростові розігнали пікет на підтримку незалежності України, активістам погрожували

У Ростові-на-Дону 24 серпня - у День незалежності України - близько десяти активістів спробували провести на площі імені Леніна пікет на підтримку суверенітету України. Але зробити це завадили агресивно налаштовані прихильники так званої Новоросії, їх було набагато більше, повідомляє Радіо Свобода.

До початку пікету до активістів підходили люди, які називали себе «патріотами», вступали у полеміку з питання «чи є Україна фашистською державою» і чи не є самі пікетники «націонал-зрадниками». Чулися і погрози в адресу пікетувальників.

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Поліцейські, які оточили площу Леніна по периметру, провели декількох учасників пікету до найближчої зупинки маршрутного таксі. Решта під охороною поліції пішли з площі пішки.

Один з учасників пікету активіст Борис Батий сказав кореспонденту Радіо Свобода, що люди, які перешкоджали пікетувальникам, що називають себе «патріотами», такими не є. Батий вважає, що Росія та Україна не повинні бути ворогами, а мешканці двох сусідніх держав не повинні стріляти один в одного.

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