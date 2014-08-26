У Костромі зібралися родичі затриманих в Україні десантників

Про це повідомляє РБК зі слів родича одного з затриманих в Україні десантників.

За його словами, командування обіцяло зустрітися з родичами службовців за контрактом військовослужбовців вдень 26 серпня.

Раніше десять російських десантників з цієї дивізії були затримані на території України.

Читайте такожРосійських десантників, затриманих на Донбасі, можуть звинуватити у дезертирстві - правозахисниця25 серпня в Донецькій області, спецпідрозділу сил АТО спільно з СБУ затримали 10 російських десантників. Затримані військові були з документами та зброєю і вже дали свідчення про те, що вони належать до військової частини № 71213 33-го полку 98-ї повітряно-десантної дивізії.

За словами затриманих, їхній батальйон 23 серпня був передислокований в Ростов-на-Дону, а вже 24 серпня особовий склад був піднятий по тривозі для здійснення маршу, в тому числі за допомогою декількох десятків БМД. Як зазначили десантники, тільки офіцерам було відомо про маршрут проходження колони.