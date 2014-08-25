В Міноборони розказали подробиці затримання російських військових

24 серпня неподалік селища Дзеркальне у Донецькій області, яке знаходиться у 20 км від кордону з Росією, були затримані 10 військовослужбовців контрактної служби зі складу 331 парашутно-десантного полку (Кострома) 98-ї повітрянодесантної дивізії Повітрянодесантних військ Збройних Сил Російської Федерації.

За результатами допиту встановлено, що зазначені військовослужбовці тижнем раніш залізничним ешелоном були відправлені з Костроми до Ростова-на-Дону.

До складу групи також входили артилерійський дивізіон, розвідувальна рота та підрозділи забезпечення загальною кількістю350-400 осіб, близько 30 бойових машин десанту, 18 артилерійських установок «Нона» та інші автотранспортні засоби загальною кількістю до 60 одиниць.

Затримані були одягнені у військову форму російського зразку, без знаків розрізнення, маскувальні халати. На техніці розпізнавальні знаки зафарбовані зеленим кольором, замість них нанесені білі круги.

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Особовому складу повідомили про початок батальйонних тактичних навчань. В ніч на 24 серпня підрозділ був піднятий по тривозі та розпочав здійснення маршу в бік території України в режимі радіомовчання. Група перетнула кордон та йшла на Іловайськ. 2 бронемашини відстали від групи, одна з них була знищена. Командир взводу старший лейтенант Михайло Міленко з місця події втік, залишивши підлеглих, які вирішили пробиватися до своїх, але через деякий час потрапили в оточення та були вимушені без бою здатись силам АТО.

Затримані доставлені до штабу сил АТО для проведення відповідних процесуальних дій.