Нємцов: Путін брутально порушив Конституцію. Це підстава для звільнення його з посади

Президент Росії Володимир Путін порушив Конституцію РФ, відправивши війська до України.

Про це в коментарі УНІАН заявив російський опозиціонер Борис Нємцов.

«Керівник ДНР Захарченко визнав, що на сході України воюють кадрові військові з Росії. Путін брутально порушив Конституцію, яка не дозволяє йому відправляти діючих військових за кордон без згоди Ради Федерації. Це підстава для звільнення його з посади. Крім того, Захарченко визнав, що на стороні сепаратистів воюють близько 4-х тисяч росіян. Брехати про громадянську війну їм все важче. Це війна Росії і України», - сказав Нємцов.

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Як повідомляв УНІАН, 28 серпня лідер терористичної організації «Донецька народна республіка» Олександр Захарченко визнав, що на стороні бойовиків на Донбасі воюють російські військовослужбовці.

«Серед нас воюють і нинішні військові, які замість відпустки приїхали до нас, щоб боротися за нашу свободу. Це властиво тільки росіянам», - сказав Захарченко.

За його словами, серед російських добровольців також є багато колишніх кадрових військових.

Захарченко сказав, що на сході України воюють близько 3-4 тисяч російських добровольців.