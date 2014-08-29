Прес-секретар Путіна спробував пояснити, що таке "Новоросія"

Про це він розповів в інтерв'ю радіостанції Ехо Москви.

"Це територія - вона історично так називається. Це історична назва цієї території. Якщо ви подивитеся в історії впродовж кількох сотень років, її називали Новоросією. Тому це абсолютна, скажімо так, російське назва ось цієї території", - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чому це слово з'явилося в заголовку звернення Путіна, але його немає ніде по тексту.

Читайте такожУ партії Жириновського заговорили про "Новоросію" і мають намір запропонувати Держдумі її захищатиНа питання, чи є в цьому слові політична складова, Пєсков відповів, що "це те, як в Росії називають і називали історично ці території, ці землі".

Довідка. Слово "Новоросія" вперше пролунало у промові Володимира Путіна 17 квітня. Російський президент заявив, що це Харків, Луганськ, Донецьк, Херсон, Миколаїв та Одеса, які в царські часи "не входили до складу України".

Історично в Новоросійську губернію царської Росії ніколи не входив Харків і переважна частина Луганської області (Слобожанщина).