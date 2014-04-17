Путін заговорив про царські часи і назвав південно-східну Україну «Новоросією»

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у ході «прямої лінії» з росіянами.

«Компроміс необхідно знайти не між третіми гравцям, а між різними політичними силами усередині самої України. Це ключове питання, з боку ми можемо це підтримувати і супроводжувати. Що стосується того, що спочатку - референдум за Конституцією і потім вибори, або спочатку потрібно стабілізувати ситуацію за допомогою виборів, а потім провести референдум», - сказав Путін.

«Питання навіть не в цьому, питання в тому, щоб забезпечити законні права й інтереси російських і російськомовних громадян південного сходу України. Нагадаю, користуючись термінологією царських часів – це «Новоросія», і цей Харків, Луганськ, Донецьк, Херсон, Миколаїв, Одеса не входили до складу України в царські часи. Це все території, які були передані в Україну у 20-ті роки радянським урядом. Навіщо вони це зробили, Бог і знає», - заявив він.

Путін зазначив, що території стали частиною України, а народ там залишився.

«Так, вони громадяни України, але вони повинні бути рівноправними громадянами своєї країни», - сказав він.

За його словами, не важливо, що буде спочатку - референдум з децентралізації або федералізації, а потім - вибори президента України.

«Питання в гарантіях. Нам потрібно спонукати їх до того, щоб було знайдено вирішення питання, де гарантії? І жителі сходу і півдня України теж запитають і нас, і сьогоднішніх правителів в Києві: добре, будуть вибори 25 (травня), ви хочете, щоб ми їх визнали, завтра ви забудете і пришлете до нас до Донецька, Луганська, Харкова чергового олігарха», - сказав Путін і додав, що на це треба знайти відповідь.

Нагадаємо, згідно з переписом 2001 року в Миколаївській і Херсонській областях українців більше 80%, а в Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській більше 70%.

Відмітимо, що Харків ніколи не входив в Новоросію.