"Солдатських матерів" Санкт-Петербурга оголосили іноземним агентом

Про це повідомляє сайт російського Мін'юсту.

"У відповідності з Федеральним законом «Про некомерційних організаціях» в реєстр некомерційних організацій, що виконують функції іноземного агента, внесені відомості про Фонд «Інституту Розвитку Свободи Інформації» та про Санкт-Петербурзьку регіональну громадську правозахисну організацію «Солдатські матері Санкт-Петербурга» на підставі подань прокуратури Санкт-Петербурга", - йдеться в повідомленні.

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"Солдатські матері Санкт-Петербурга" активно беруть участь у виявленні і розповсюдженні інформації про поранених і загиблих на Донбасі російських військовослужбовців.