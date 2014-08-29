"Солдатських матерів" Санкт-Петербурга оголосили іноземним агентом
Міністерство юстиції Росії внесло доповнення до реєстру некомерційних організацій, що виконують функції "іноземного агента".
Про це повідомляє сайт російського Мін'юсту.
"У відповідності з Федеральним законом «Про некомерційних організаціях» в реєстр некомерційних організацій, що виконують функції іноземного агента, внесені відомості про Фонд «Інституту Розвитку Свободи Інформації» та про Санкт-Петербурзьку регіональну громадську правозахисну організацію «Солдатські матері Санкт-Петербурга» на підставі подань прокуратури Санкт-Петербурга", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожПравозахисниця: госпіталі в Ростові-на-Дону переповнені пораненимиВ Росії з 2012 року діє закон, згідно з яким некомерційні організації, які отримують фінансування з-за кордону, є "іноземними агентами".
"Солдатські матері Санкт-Петербурга" активно беруть участь у виявленні і розповсюдженні інформації про поранених і загиблих на Донбасі російських військовослужбовців.