ЗМІ: польський прем'єр став фаворитом на вищу посаду ЄС

Його кандидатура на цей пост буде обговорюватися на майбутньому саміті Євросоюзу 30 серпня, повідомляє Reuters з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

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У свою чергу Дональд Туск публічно не визнав, що є претендентом на цю посаду.

Джерела в Брюсселі повідомляють, що чинний голова Європейської ради Герман Ван Ромпей, який готує саміт ЄС, проведе телефонні консультації з лідерами країн-членів ЄС. "Якщо ніхто не проти кандидатури Туска, то справу буде вирішено", - зазначило джерело Reuters на умовах анонімності.

Крім цього, у Варшаві заявляють, що кандидатура Дональда Туска обрана неспроста, пов'язуючи це рішення з кризою в Україні.

Якщо ця інформація підтвердиться, призначення Дональда Туска на одну з головних посад в ЄС, стане перемогою для колишніх комуністичних країн Центрально-східної Європи, які приєдналися до Євросоюзу 10 років тому. Крім цього таке призначення сприятиме зростанню авторитету Польщі серед країн-членів ЄС, і виведе її на один рівень з Німеччиною і Францією.

У свою чергу міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який претендує на посаду верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки, яку в даний час займає Кетрін Ештон, заявив, що швидше за все не буде призначений на цю посаду, оскільки навряд чи Варшава отримає 2 таких важливих портфелі.