Польща висунула кандидатуру Сікорського на посаду Ештон

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, відповідну інформацію, яка раніше з’явилася у польських ЗМІ, підтвердив глава уряду Дональд Туск.

"Сікорський, на думку PiS (найбільша опозиційна партія у Польщі), щодо Росії є занадто м'яким, а, на думку європейських політиків, занадто суворий. На думку усіх - компетентний. Тобто, саме в раз", - написав глава польського уряду вчора увечері у Twitter.

Польське агентство РАР зазначає, що попередня фаворитка на цю посаду, глава італійського МЗС Федеріка Могеріні, не була затверджена на саміті у липні через її занадто м'яку позицію щодо Росії.Читайте такожПолітики з Італії та Болгарії претендують на посаду Кетрін Ештон

Агентство нагадує, що призначення нових керівників на посади в Європейському Союзі після проведених у травні цього року виборів має завершитися до вересня, а нова Єврокомісія повинна почати працювати з 1 листопада.

Рішення щодо кандидатури нового глави дипломатії ЄС має бути ухвалене на черговому саміті Євросоюзу 30 серпня. Зараз цей пост обіймає Кетрін Ештон (Велика Британія).

51-річний Сікорський очолює польський МЗС з 2007 року. Політичну кар'єру він розпочав на початку 90-х років та, серед іншого, обіймав посаду міністра оборони. До того працював журналістом.