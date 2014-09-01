У Латвії стартували військові навчання НАТО
17:26, 01 вересня 2014Світ
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У Латвії почалися військові навчання НАТО "Вірний спис II", в яких візьмуть участь близько 600 військовослужбовців з США, Італії, Канади, Болгарії та Німеччини.
REUTERS
Про це повідомляється на сайті міністерства оборони країни, передає "ЄвроПравда". Планується, що у навчаннях, які триватимуть до 10 вересня, будуть задіяні понад 10 літаків C-17, C-130 і 10 вертольотів, у тому числі Black Hawk, Chinook і Apache.
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Steadfast Javelin II - міжнародні військові навчання НАТО, під час яких солдати Альянсу відпрацьовують навички військових операцій. Навчання проводяться поетапно на майданчиках декількох країн, у тому числі Німеччини, Польщі, Литви та Латвії.
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