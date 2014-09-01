У Латвії стартували військові навчання НАТО

Про це повідомляється на сайті міністерства оборони країни, передає "ЄвроПравда". Планується, що у навчаннях, які триватимуть до 10 вересня, будуть задіяні понад 10 літаків C-17, C-130 і 10 вертольотів, у тому числі Black Hawk, Chinook і Apache.

Читайте такожВ країни Балтії і Польщу вперше будуть спрямовані танки США

Steadfast Javelin II - міжнародні військові навчання НАТО, під час яких солдати Альянсу відпрацьовують навички військових операцій. Навчання проводяться поетапно на майданчиках декількох країн, у тому числі Німеччини, Польщі, Литви та Латвії.