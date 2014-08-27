Швеція та Фінляндія вирішили налагодити тісну співпрацю з НАТО

Як повідомив міністр оборони Фінляндії Карл Хаглунд, країна планує підписати договір про "якісно нове співробітництво" з військовим блоком в ході саміту НАТО в Уельсі, передає Росбалт з посиланням на Helsingin Sanomat.

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Швеція також підпише аналогічну угоду. Міністр оборони країни Карін Енстрем заявила газеті Svenska Dagbladet, що уряд може підтримати відповідне рішення 28 серпня.

Угодою передбачено, що сили реагування НАТО отримають право проводити навчання в Фінляндії, а держава зобов'язується вирішувати технічні та логістичні завдання, зокрема, надавати військовослужбовцям продовольство і боєприпаси.

Крім того, сили реагування НАТО можуть бути спрямовані до Фінляндії у разі виникнення кризової ситуації. На тлі української кризи серед жителів Фінляндії з 22, до 26% зросла кількість прихильників членства країни в альянсі.