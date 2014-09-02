Прем'єр Фінляндії: РФ хоче розізлити нас, порушуючи повітряний простір

"Чітко простежується спроба Росії викликати злість. Зовнішньополітична доктрина Росії заснована на жорсткості, на твердженні: "якщо ти виграв, я програв". До неї входить також поняття сфер впливу і готовність провокувати нестабільність поблизу власних кордонів, як зараз в Україні", заявив фінський прем'єр, передає yle.fi.

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Александер Стубб зазначив, що порушення важко вважати випадковістю. За його словами, російські військові літаки протягом тижня тричі порушили повітряний простір Фінляндії. Політик, тим не менш, не вірить, що причиною тому послужило тісне співробітництво країни з НАТО. При цьому він підкреслив, що Фінляндія не намагається "пробратися" в НАТО.

Хоча порушення, на думку прем'єра, і пов'язані з ситуацією в Україні, однак Україну і Фінляндії не можна порівнювати між собою.