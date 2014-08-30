Прем’єр Фінляндії: Саміт ЄС рішення про санкції не ухвалить, але доручить їх розробити

Про це він сказав у суботу в Брюсселі напередодні саміту ЄС, передає власний кореспондент УНІАН.

”Скоріш за все ми не будемо ухвалювати рішення щодо санкцій. Буде так, як раніше – доручити Зовнішній службі ЄС та Європейській комісії запропонувати подальші санкції. Якщо це підтримає більшість членів ЄС, то буде саме так”, - сказав Стубб.

Прем’єр-міністр Фінляндії наголосив, що необхідно припинити вогонь, працювати над мирним планом. ”Якщо деескалації не відбудеться, якщо не буде домовленості щодо контролю за кордонами, якщо не буде припинення вогню та мирного плану, подальші санкції будуть необхідними”, - переконаний він.

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Разом з тим Стубб також висловився за ”діалог з Росією”.

”Вирішити це без участі Росії неможливо. Те, що робить Росія – це не правильно”, - додав фінський прем’єр-міністр.