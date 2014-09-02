ЗМІ: Ісламісти ІД обезголовили ще одного американського журналіста

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на сервіс SITE.

Чоловік у масці також висловив погрозу щодо британського заручника, якого назвав Девідом Хейнсом, якщо "цей злий альянс Америки проти Ісламської Держави" не буде відкликано з захопленої Ісламською Державою території.

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Раніше, 19 серпня, ісламісти оприлюднили відео обезголовлення іншого американського заручника, журналіста Джеймса Фолі на знак помсти за авіаудари США по захоплених бойовиками територіях Іраку.