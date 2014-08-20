В Іраку ісламісти відрубали голову американському журналістові

Про це повідомляє gordonua.com з посиланням на видання The Epoch Times.

Фундаменталісти виклали в інтернет відео, на якому американському журналісту Джеймсу Фолі, який перебував у заручниках у бойовиків, відрубали голову.

Страта підноситься як помста США за початок військової операції проти "Ісламської держави".

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Джеймс Фолі був викрадений ісламістами в Сирії в 2012 році.

7 серпня президент США Барак Обама санкціонував застосування військових літаків в Іраку для захисту американських солдатів і дипломатів в Ірбілі і запобігання "потенційного акту геноциду" проти релігійної меншини.