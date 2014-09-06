Члени НАТО домовилися збільшити витрати на оборону

Протягом 10 років країни блоку повинні будуть вкладати в оборонні потреби не менше 2% ВВП. Зараз таких показників досягають лише США, Великобританія, Естонія і Греція, повідомляє Deutsche Welle.

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В останні роки видатки на оборону країн НАТО впали в середньому на 20%. Росія, навпаки, в 2 рази збільшила вкладення у військову сферу. У зв'язку з цим члени Аьянсу готові вкладати п'яту частину військових витрат у проекти з розробки озброєнь і наукові дослідження в галузі військових технологій.