Інтелігенція РФ: Росіяни мають зробити все можливе, щоб зупинити Третю світову війну

Російська інтелігенція вимагає від президента Росії Володимира Путіна негайно припинити агресію проти України.

Про це йдеться в заяві «Конгресу інтелігенції проти війни, самоізоляції Росії та реставрації тоталітаризму», розміщеній на сайті організації.

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«Усе більше й більше достовірних відомостей про перебування військ Російської Федерації на території України та їх участі в бойових діях. Усе більше й більше таємних, анонімних поховань російських громадян, військовослужбовців, загиблих на території України, – ганебних і образливих», - йдеться в документі.

Зазначається, що сьогодні на громадянах Росії лежить відповідальність за майбутнє.

«Ми допустили до влади політичний режим, що розгорнув агресію, й ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити Третю світову війну, пролог до якої, можливо, вже сьогодні розігрується в Україні», - наголошується в заяві.

При цьому зазначається, що Конгрес інтелігенції виник на хвилі протестів проти анексії Криму.

«Конгрес інтелігенції вимагає: від президента Росії – негайно припинити агресію проти України; від влади Росії – розслідувати випадки насильства й залякування цивільних осіб-учасників антивоєнного руху й родичів загиблих і зниклих військовослужбовців; від керівництва федеральних телевізійних каналів – припинити агресивну пропаганду, що сіє ненависть між народами, спрямовану проти України та країн Заходу; надати ефірний час для викладення альтернативної позиції з приводу подій в Україні», - зазначається в документі.

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Конгрес інтелігенції закликає громадян Росії підтримати антивоєнні акції та ініціативи, об'єднатися в широкий антивоєнний рух.

Документ підписали понад 1800 осіб. Зокрема, правозахисник Людмила Алексєєва, письменник Людмила Уліцька, правозахисник Лев Пономарьов, рок-музикант Андрій Макаревич, письменник Володимир Войнович, актриса театру та кіно Лія Ахеджакова, історик Андрій Зубов, письменник Віктор Шендерович та інші.