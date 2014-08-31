Рішучі дії ЄС можуть зупинити агресію Росії проти України - Порошенко

Про це він сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте, що відбулася в рамках робочого візиту до Брюсселя, передає власний кореспондент УНІАН.

Петро Порошенко поінформував співрозмовника про ситуацію на сході України та наголосив на важливості консолідованої рішучої підтримки нашої держави з боку держав-членів Європейського Союзу.

Глава держави висловив сподівання, що країни-члени ЄС обговорять та підтримають рішення щодо впровадження третього рівня санкцій проти Росії.

«Впевнений у тому, що сьогодні буде єдине рішення», - сказав він додавши: «Ми розраховуємо на рішучі дії ЄС, які зупинять агресію проти України».

Президент наголосив, що світ не має забути про трагедію катастрофи літака Боїнг-777 «Малайзійських авіаліній».

Читайте такожЄС готовий ввести нові санкції щодо Росії - Порошенко«Це в наших спільних інтересах, щоб завершити комплексне, прозоре і об'єктивне міжнародне розслідування авіакатастрофи та оприлюднили його офіційні результати», - зазначив Порошенко.

Глава держави запросив прем’єр-міністра Королівства Нідерланди відвідати Україну з візитом.