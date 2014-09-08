У НАТО готуються до можливого нападу Росії – ЗМІ

Про це заявив президент Румунії Траян Бесеску, пише Європейська правда із посиланням на Mediafax.ro.

"Румунія має план дій у випадку необхідності", - заявив Бесеску, додавши, що в цьому полягає основна різниця до і після саміту в Ньюпорті.

Він відзначив, що Туреччина, Польща та країни Балтії мали такий план і до саміту НАТО.

"Румунія і Болгарія не мали такого плану, оскільки вони вважалися поза зоною ризику. Зміна після цього саміту полягає в тому, що в Румунії є план на випадок непередбачених обставин ", - сказав Траян Бесеску.

Читайте такожНАТО займеться вивченням нових російських гібридних методів ведення війниГлава держави зазначив, що план передбачає сценарії атаки з повітря, землі чи моря.

"99,9%, що цього не станеться, - запевнив він. - Але є 0,01% шанс, і як глава держави я не маю права не прийняти до уваги цю кризу безпеки в регіоні".

Бесеску уточнив, що одним з аргументів для того, щоб мати план на непередбачені обставини, є ланцюг заморожених конфліктів навколо Чорного моря - Абхазія, Придністров'я, Нагірний Карабах, Крим.

"Всі ці конфлікти знаходяться під контролем Росії, і можуть бути активовані по одному або всі одразу, що могло б викликати дестабілізацію з вкрай негативними наслідками для Румунії", - сказав Бесеску.

Читайте такожЧлени НАТО домовилися збільшити витрати на оборонуВін також нагадав, що російські бойові кораблі в Севастополі, який був захоплений Росією у березні, всього в 160 морських милях від румунського берега, і можуть досягти його за шість годин.

Бесеску також нагадав, що бойовики задекларували мету дістатися румунського кордону.

Як повідомлялося раніше, у зв'язку з російською загрозою північно-східний корпус НАТО, розташований в польському Щецині,збільшить свою бойову готовність.