Війська НАТО в Польщі збільшують бойову готовність

Таке рішення було прийнято на саміті НАТО в Уельсі. За словами президента Польщі Броніслава Коморовського, це дозволить скоротити час реагування на загрозу, повідомляє "Польське Радіо".

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"Це, насамперед, означає появу абсолютно нових завдань, пов'язаних головною мірою з колективною обороною. Не з зовнішніми місіями, а досі саме експедиційні місії були домінуючим елементом підготовки корпусу. Нинішня місія корпусу - оборона території країн-членів НАТО", - зазначив польський президент.

Зазначається, що на саміті НАТО також було прийнято рішення про розміщення на території Польщі командування передового загону швидкого реагування НАТО.