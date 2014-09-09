Канада звинуватила авіацію РФ у провокації на Чорному морі під час навчань НАТО

Зокрема, на сайті Міністерства оборони Канади розміщено заяву, в якій ідеться, що російські літаки здійснили обліт канадського військового корабля Toronto під час навчань НАТО Sea Breeze-2014

"Хоча російська військова авіація, яка здійснила кругові обльоти над HMCS Toronto, ні в якій формі не представляла загрози для канадського корабля, такі дії були невиправдано провокаційними і створювали ризик ескалації напруженості", – йдеться у повідомленні.

Читайте такожКанада також пообіцяла нові санкції проти РосіїМіноборони також заявило, що військові навчання НАТО у Чорному морі є заходами безпеки та спричинені вторгненням Росії до України.

Як повідомляв УНІАН, учора у Чорному морі розпочалися спільні триденні військові навчання України і НАТО Sea Breeze-2014.