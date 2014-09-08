Спільні з НАТО навчання Sea Breeze-2014 розпочалися у Чорному морі
20:20, 08 вересня 2014Політика
0 0
У Чорному морі в понеділок розпочалися спільні триденні військові навчання Україна і НАТО Sea Breeze-2014.
Навчання в Чорному морі розпочато
Про це пише Громадське із посиланням на речника РНБО Андрія Лисенка.
За словами Лисенка, навчання проводяться для того, щоб військові могли «забезпечити безпеку судноплавної зони в кризовому регіоні». У щорічних маневрах візьмуть участь сім українських кораблів, а також п'ять військових кораблів різних країн НАТО. Навчання проходять біля південно-західного узбережжя України у зв'язку з тим, що Крим і частина Азовського моря знаходяться під контролем Росії.
Читайте такожУ Польщі заявили, що готові продавати Україні зброю
Також повідомляється, що з 13 до 26 вересня у Львівській області пройдуть сухопутні військові навчання України і країн НАТО Rapid Trident 14.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter