Спільні з НАТО навчання Sea Breeze-2014 розпочалися у Чорному морі

Про це пише Громадське із посиланням на речника РНБО Андрія Лисенка.

За словами Лисенка, навчання проводяться для того, щоб військові могли «забезпечити безпеку судноплавної зони в кризовому регіоні». У щорічних маневрах візьмуть участь сім українських кораблів, а також п'ять військових кораблів різних країн НАТО. Навчання проходять біля південно-західного узбережжя України у зв'язку з тим, що Крим і частина Азовського моря знаходяться під контролем Росії.

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Також повідомляється, що з 13 до 26 вересня у Львівській області пройдуть сухопутні військові навчання України і країн НАТО Rapid Trident 14.