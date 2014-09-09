Прем'єр-міністр Польщі подав у відставку

Як повідомляє Польське Радіо, прохання пов'язано із тим, що від грудня Туск виконуватиме функцію голови Європейської Ради, на яку його було обрано 30 серпня.

Кандидатом урядової коаліції на посаду нового прем'єр-міністра є маршал Сейму Ева Копач.

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Відставка прем’єр-міністра за польським законодавством тягне за собою відставку всього Кабінету міністрів. Новий польський уряд має бути сформований до 25 вересня.