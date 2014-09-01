Майбутній президент Ради ЄС Туск назвав війною агресію Росії проти України

Глава польського уряду Дональд Туск вважає агресію Російської федерації проти України війною, котра загрожує не лише східним регіонам Української держави.

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це Туск заявив сьогодні у Вестерплатте на заходах до 75-х роковин початку Другої світової війни.

"Сьогодні, коли ми дивимось на трагедію українців, на війну, - бо це слово потрібно застосовувати, - на сході нашого континенту, знаємо, що вересень 1939 року не може повторитися", - відзначив він.Читайте такожЛитва рішуче засуджує військове вторгнення Росії в Україну

Туск зазначив, що цього тижня держави НАТО зустрінуться у Великій Британії для того, аби обговорити нову політику, в тому числі, в контексті останніх подій в Україні.

За його словами, ключовим завданням нової політики НАТО, котру мають ухвалити члени блоку, має стати "безпека та ефективність західної спільноти через загрозу війни вже не лише на сході України".

"Ще є час для того, аби затримати тих в Європі та у світі, для кого насилля, сила, агресія знову cтають арсеналом політичної дії", - сказав обраний головою Ради ЄС польський прем'єр.

Нагадаємо, новим президентом Ради Європейського Союзу було обрано прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска. Він почне свою працюватина посаді 1 грудня.