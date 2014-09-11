Ромпей: санкції проти РФ можна буде переглянути в кінці вересня

Про це йдеться в заяві президента Європейської ради Германа Ван Ромпея, поширеному в Брюсселі.

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"Комплекс заходів набуде чинності в п'ятницю, 12 вересня. У той же час Комітет постійних представників (COREPER) до кінця місяця проведе всеосяжний огляд реалізації мирного плану на основі оцінки Європейської служби зовнішніх дій", - йдеться в заяві.

"На основі цього огляду буде пропонуватися призупинити або скасувати набір санкцій повністю або частково. Також передбачена можливість, що COREPER при потребі зможе терміново розглянути ці пропозиції і прийняти рішення, якщо це буде необхідно", - підкреслив Герман Ван Ромпей.