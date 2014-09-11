Ромпей: санкції проти РФ можна буде переглянути в кінці вересня
16:53, 11 вересня 2014Світ
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Додаткові санкції проти Росії, які набудуть чинності 12 вересня, можуть бути переглянуті в кінці вересня на підставі оцінки ситуації в Україні.
REUTERS
Про це йдеться в заяві президента Європейської ради Германа Ван Ромпея, поширеному в Брюсселі.
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"Комплекс заходів набуде чинності в п'ятницю, 12 вересня. У той же час Комітет постійних представників (COREPER) до кінця місяця проведе всеосяжний огляд реалізації мирного плану на основі оцінки Європейської служби зовнішніх дій", - йдеться в заяві.
"На основі цього огляду буде пропонуватися призупинити або скасувати набір санкцій повністю або частково. Також передбачена можливість, що COREPER при потребі зможе терміново розглянути ці пропозиції і прийняти рішення, якщо це буде необхідно", - підкреслив Герман Ван Ромпей.
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