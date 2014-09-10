Порошенко: Окрім припинення вогню, потрібно звільнити Савченко, Сенцова та інших заручників

Про це йдеться у повідомлені на сайті Президента.

Генеральний Секретар ООН подякував Петру Порошенку за дії, які дозволили запровадити режим припинення вогню на Донбасі.

«Це стало свідченням особливої мужності» – заявив Пан Гі Мун. Він також відзначив, що, незважаючи на можливу критику, дипломатичні кроки є вкрай важливими для встановлення миру, а також задля збереження суверенітету та територіальної цілісності.Читайте такожВирішити справу Савченко можна тільки політичним шляхом - адвокат

Президент України подякував Генсекові ООН за підтримку і наголосив на важливості виконання всіх 12-ти пунктів Протоколу щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

"Він підкреслив, що окрім припинення вогню, потрібно започаткувати політичний процес та звільнити всіх заручників, включно із особами, які незаконно утримуються в Росії, зокрема Надією Савченко та Олегом Сенцовим", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Пан Гі Мун наголосив на важливості належного моніторингу та верифікації режиму припинення вогню. Він також повідомив, що ООН співпрацює з ОБСЄ, з метою підсилення такого моніторингу та верифікації.Читайте такожЗа час перемир’я з полону бойовиків звільнили 648 заручників

"Порошенко відзначив необхідність збільшення чисельності моніторингової місії ОБСЄ. Проведення дострокових парламентських та місцевих виборів, на думку Президента, забезпечить підвалини для політичного процесу, який зможе забезпечити сталий мирний процес в Донецькій та Луганській областях України", - йдеться у повідомленні.

Порошенко і пан гі Мун також обговорили питання дотримання прав людини та шляхи вирішення гуманітарної ситуації на Донбасі, зокрема через координацію зусиль з Червоним Хрестом. Пан Гі Мун додав, що він веде постійний діалог зі світовими лідерами щодо підтримки України і її прагнень досягти миру. Він також заявив, що буде радий вітати Президента України в Нью-Йорку, де незабаром пройде 69-та сесія Генеральної Асамблеї ООН.