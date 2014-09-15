Прем'єр-міністр Швеції подав у відставку

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС у понеділок, 15 вересня.

За попередніми результатами голосування в парламент, його партія і правоцентристський блок "Альянс за Швецію" не набрали більшості.

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"Передвиборна боротьба закінчена. Народ Швеції зробив свій вибір. Завтра я подам прохання провідставку свого уряду", - заявив він перед присутніми колегами з Помірно-коаліційної партії.

Рейнфельдт також заявив, що піде з поста лідера своєї партії.