Прем'єр-міністр Швеції подав у відставку
03:57, 15 вересня 2014Світ
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Прем'єр-міністр Швеції Фредрік Рейнфельдт визнав поразку на виборах і оголосив про свою відставку
REUTERS
Про це повідомляє ИТАР-ТАСС у понеділок, 15 вересня.
За попередніми результатами голосування в парламент, його партія і правоцентристський блок "Альянс за Швецію" не набрали більшості.
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"Передвиборна боротьба закінчена. Народ Швеції зробив свій вибір. Завтра я подам прохання провідставку свого уряду", - заявив він перед присутніми колегами з Помірно-коаліційної партії.
Рейнфельдт також заявив, що піде з поста лідера своєї партії.
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