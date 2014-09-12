Сікорський залишить пост міністра закордонних справ Польщі - ЗМІ

Про це повідомляє польська Gazeta Wyborcza з посиланням на власні джерела.

За даними видання, вчора 51-річний Сікорський погодився стати новим головою Сейму Польщі. Нинішній спікер Ева Копач, як планується, стане новим прем'єр-міністром.

Газета написала, що Сікорський висловлював бажання стати віце-прем’єром нового уряду, але Копач не захотіла його так посилювати, а також прагне продемонструвати, що вона є самостійним політиком, а не "замінником" Туска.

Читайте такожСікорський: якщо б ЄС був рішучішим, конфлікту на Донбасі не було бGW назвала відсутність нинішнього глави МЗС у новому складі уряду "найбільшою сенсацією" коаліційних домовленостей.

Президент Польщі планує офіційно доручити Копач формувати новий склад уряду 15 вересня, а його склад має бути оголошений 22 вересня.

Як повідомляв УНІАН, Туск, котрий очолював уряд Польщі два терміни поспіль, наприкінці серпня був обраний новим главою Ради ЄС та почне виконувати свої обов'язки з грудня цього року.

Колишній журналіст Сікорський розпочав свою політичну кар'єру на початку 1990-х років і раніше, серед іншого, обіймав посаду міністра оборони Польщі.