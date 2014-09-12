Оприлюднено повний санкційний список ЄС – у ньому депутати РФ та лідери "ДНР" і "ЛНР"

Список прізвищ цих осіб надруковано в Офіційному журналі ЄС, який сьогодні оприлюднив рішення про новий рівень санкцій Євросоюзу проти Росії.

На внесених до списку осіб розповсюджується заборона на в’їзд та замороження активів.

Читайте такожСанкції США вдарять по Сбербанку і основним фінансовим фондам РосіїЗокрема, до списку потрапили громадяни РФ: Жириновський, заступники глави Федеральної ради Російської Федерації Юрій Воробйов, Володимир Васильєв, Микола Левичев та Олександр Бабаков, перший заступник голови Комітету із закордонних справ Держдуми Леонід Калашніков, депутат та отаман об’єднання російських казаків Віктор Водолацький, перший заступник голови Комітету Держдуми з питань відносин із країнами СНГ та євразійської інтеграції Олег Лебедєв, перший заступник голови Держдуми Іван Мельников, заступник голови Держдуми Ігор Лебедєв, перший заступник голови думського Комітету з питань закордонних справ Світлана Журова, генерал-майор російської армії Олексій Наумець, близький друг президента РФ Володимира Путіна керівник корпорації «Ростех» Сергій Чемезов.

Читайте такожРосія у відповідь на санкції погрожує заборонити імпорт автомобілів та одягуСеред керівництва «ДНР» та «ЛНР»: так званий „прем’єр-міністр” «ДНР» Олександр Захарченко, так званий «міністр оборони» «ДНР» на прізвисько «Цар» Володимир Кононов, командуючий міліцією «ДНР» Мирослав Руденко, так званий «прем’єр-міністр» «ЛНР» Геннадій Циплаков, так званий «міністр безпеки» «ДНР» Андрій Пінчук, так званий «міністр внутрішніх справ» «ДНР» Олег Береза, представник «ДНР» у Москві Андрій Родкін, так званий «заступник міністра з соціальних справ» «ДНР» Олександр Караман, так званий «віце-прем’єр» та представник Криму Георгій Муратов, так званий «перший віце-прем’єр Криму» Михайло Шеремет.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні набрали чинності нові санкції Євросоюзу проти Росії за її роль у дестабілізації ситуації в Україні.

Нові санкції Євросоюзу посилили обмеження на продаж зброї російськими оборонними компаніями. Вони також включають заборону фінансування країнами ЄС російських енергетичних компаній таких як «Роснєфть», «Транснєфть» і «Газпромнєфть».

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав ці санкції «недружнім кроком» і застеріг, що відповідь Москви буде «абсолютно пропорційною».