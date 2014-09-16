Незалежній Шотландії доведеться ділити армію із Великобританією – ЗМІ
20:45, 16 вересня 2014Світ
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Шотландія може бути змушена поділити армію із військовими Сполученого Королівства Великобританії.
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
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Проте, на якій основі відбуватиметься поділ військ, зброї та обладнання, невідомо.
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