Незалежній Шотландії доведеться ділити армію із Великобританією – ЗМІ

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Читайте такожЄлизавета II закликала шотландців подумати перед референдумомЯкщо на референдумі в четвер шотландці проголосують за незалежність від Великобританії, двом країнам доведеться ділити свою армію.

Проте, на якій основі відбуватиметься поділ військ, зброї та обладнання, невідомо.

Читайте такожКемерон: Великобританія може припинити своє існуванняЯк повідомляв УНІАН, 18 вересня шотландцям буде поставлено питання: "Чи вважаєте ви, що Шотландія повинна стати незалежною державою?"