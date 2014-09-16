Незалежній Шотландії доведеться ділити армію із Великобританією – ЗМІ

20:45, 16 вересня 2014
Світ
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Шотландія може бути змушена поділити армію із військовими Сполученого Королівства Великобританії.

REUTERS

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

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Проте, на якій основі відбуватиметься поділ військ, зброї та обладнання, невідомо. 

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