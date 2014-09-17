США можуть використати війська в Іраку і Сирії для боротьби з "Ісламською державою"

Про це пише Lb.ua з посиланням на заяву глави Пентагону Чака Хейгла і голови комітету начальників штабів збройних сил США генерала Мартіна Демпсі в Сенаті Конгресу США.

Хейґел, зокрема, зазначив, що вже понад 30 країн запропонували США військове сприяння.

Генерал Демпсі наголосив, що вважає створення коаліції правильним шляхом, який допоможе розв'язати проблему. Однак, додав він, якщо ці зусилля не увінчаються успіхом і в разі загрози США, він має намір звернутися до президента Барака Обами з рекомендацією, яка, можливо, буде передбачати використання сухопутних військ.

Чак Хейґел, у свою чергу, заявив, що широка міжнародна коаліція послужить ключем до успіху стратегії з протидії екстремістам в Іраку і Сирії. За його словами, ця операція не буде легкою і короткостроковою.

"Ми воюємо як з "Ісламською державою", так і з "Аль-Каїдою". Але для знищення "Ісламської держави" потрібні не тільки військові зусилля. Потрібні політичний прогрес в регіоні та ефективні партнери в Іраку і Сирії", - зазначив він.

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Тим часом у Дамаску на переговорах зі спецпосланцем іракського прем'єр-міністра, головою Ради національної безпеки Іраку Фалехом аль-Файядом президент Сирії Башар Асад заявив про важливість "тісного партнерства та координації у боротьбі з тероризмом між Сирією та Іраком".