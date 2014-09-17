45% росіян вірять в існування таємного світового уряду

Про це свідчать дані опитування ВЦВГД, результати якого опубліковані на сайті організації.

Частіше за інших про це говорять респонденти з вищою освітою (51 відсоток) і хорошим достатком (53 відсотки), а також прихильники непарламентських партій (56 відсотків). Третина опитаних (32 відсотки), навпаки, сказала, що в світі немає подібної групи. Не змогли визначитися з відповіддю 23 відсотки учасників опитування, повідомляє Lenta.ru.

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Світовий уряд, за словами респондентів, складається, насамперед, з найбільших бізнесменів (22 відсотки). Інші записують в його ряди політиків. Світовий уряд, що складається з олігархів і політиків, уявляють собі 2 відсотки. Членство масонів в даній організації припускають 4 відсотки опитаних.

Кожен десятий опитаний вважає, що світовий уряд створено з метою особистої вигоди для якоїсь групи осіб. На думку 2 відсотків опитаних, організація намагається знищити Росію і російське населення, а також регулювати чисельність населенняу всьому світі.

Половина тих, хто вірить у світовий уряд, пояснити, з якою метою створено організацію, так і не змогли.