Чисельність населення України скоротилася до 42,9 млн осіб

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Читайте такожЧисельність населення вперше за п'ять років впала до 42,99 млн осіб

За інформацією відомства, чисельність населення країни в річному вираженні (серпень до серпня) зменшилася на 132,2 тис. осіб. У січні-липні народилось 276 512 тис. осіб, померло - 379 691 тис. осіб.

Як повідомляв УНІАН, чисельність населення України станом на 1 липня поточного року склала 43 млн осіб на тлі анексії Криму Росією і природного скорочення.