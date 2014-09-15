Чисельність населення України скоротилася до 42,9 млн осіб
14:45, 15 вересня 2014Суспільство
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Чисельність населення України без урахування тимчасово окупованій території Криму, станом на 1 серпня склала 42,9 млн осіб.
REUTERS
Про це повідомляє Державна служба статистики.
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За інформацією відомства, чисельність населення країни в річному вираженні (серпень до серпня) зменшилася на 132,2 тис. осіб. У січні-липні народилось 276 512 тис. осіб, померло - 379 691 тис. осіб.
Як повідомляв УНІАН, чисельність населення України станом на 1 липня поточного року склала 43 млн осіб на тлі анексії Криму Росією і природного скорочення.
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