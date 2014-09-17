Європарламент привітає рішення Франції відмовити Росії у доставці "Містралів"

Таке положення є у проекті спільної резолюції Європейського парламенту, який буде винесений на голосування у четвер.

Читайте такожФранція скасувала випробування "Містраля" російськими моряками - джерело«(ЄП) вітає рішення французького уряду зупинити доставку вертольотоносців Mistral і закликає всі держави-члени вжити аналогічну лінію відносно експорту, який не охоплений санкціями ЄС, зокрема щодо озброєнь та товарів подвійного призначення; нагадує, що цей контракт суперечить Кодексу поведінки ЄС щодо експорту зброї;закликає держави-члени ЄС в повній мірі поважати ембарго на торгівлю зброєю і заборону на експорт товарів подвійного призначення для військових користувачів», - йдеться в проекті.

Читайте такожЄвропарламент голосуватиме завтра щодо осуду Росії за «гібридну» війну проти УкраїниКрім того, ЄП підкреслить важливість незалежного, швидкого і повного розслідування причин збитого літака рейсу MH17 та необхідність притягнути винних до відповідальності.

«(ЄП) жалкує про те, що повстанці не дозволяють безперешкодний доступ слідчих до місця падіння, і закликає всі сторони сприяти такому негайному доступу», - наголошується в проекті резолюції.