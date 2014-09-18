У РФ готуються до "Маршу миру": сьогодні в Петербурзі відбудеться серія одиночних пікетів

У Петербурзі сьогодні ввечері опозиція проведе серію одиночних пікетів у рамках підготовки до всеросійської акції «Марш миру», запланованого на 21 вересня.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на плакатах будуть написані гасла, що набрали найбільше число голосів в соціальних мережах, серед них такі як - «Війна з Україною - злочин і ганьба Росії!», «Прости нас, Україно!».

Читайте такожУ Москві затримали 6 активістів, які протестували проти війни з Україною

У Москві сьогодні організатори опозиційного «Маршу миру» обговорять з чиновниками мерії порядок проведення недільного заходу. Раніше московська влада дала дозвіл на ходу за участю 50 тисяч осіб по бульварах від Пушкінської площі до проспекту Академіка Сахарова. Мітингу не буде.

Основні вимоги «Маршу миру» - припинення агресивної зовнішньої політики Росії і кровопролиття на південному сході України. Про намір брати участь у антивоєнній акції заявили всі ліберальні опозиційні партії. Недільна акція має стати продовженням «Маршу миру», що відбувся в Москві 15 березня. Тоді в ході проти військового втручання Росії у справи України брали участь за різними оцінками, від 50 тисяч до 70 тисяч осіб.