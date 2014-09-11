21 вересня в Москві пройде Марш миру "проти фашизації Росії" - Нємцов

Про це УНІАН повідомив російський опозиціонер Борис Нємцов.

«Мерія Москви погодила Марш миру 21 вересня. Збір на Пушкінській о 16.00. Початок руху бульварами до проспекту Сахарова о 17.00. Головне гасло - досить брехати і воювати. Зараз на сході України крихке перемир'я. Крихке воно тому, що, за великим рахунком, не влаштовує ні Путіна, ні Порошенка. Путін замість Новоросії від Луганська і Донецька до Одеси отримає жалюгідну частину Донецької і Луганської областей. А Порошенко не може змиритися з фактичним розчленуванням сходу України. Так що наша масова участь у Марші - це примус до миру», - сказав Нємцов.

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Він наголосив, що на війні на сході України загинуло 3 тис. росіян і українців, у тому числі російські солдати з 76-ї, 98-ї дивізій ПДВ, 31-ї бригади ПДВ, 17-ї, 18-ї, 19-ї і 9-ї мотострілкових бригад. «І хоч би скільки офіційна влада брехала, що наших солдат там не було, могили і похоронки від матерів і дружин не приховаєш», - наголосив Нємцов.

Мэрия Москвы согласовала Марш Мира 21 сентября. Сбор на Пушкинской в 16. Начало движения по бульварам до пр.... http://t.co/Lk8lYnWQJB — Boris Nemtsov (@BorisNemtsov) September 11, 2014

Політик також повідомив, що Марш миру - загальногромадянський, і вперше за довгі місяці об'єднав всю демократичну опозицію. «У ньому візьмуть участь РПР-Парнас, «Солідарність», «Яблоко», Партія прогресу Навального, «Партія 5 грудня» і «Демвибір», - сказав він.

«Цей Марш - проти ненависті і фашизації Росії, за мир не тільки з Україною, а й усередині Росії. Перекошене ненавистю і брехнею обличчя самі знаєте кого дорого обходиться російському народу. Коли навколо вороги, до народу немає діла. На тлі війни, під шумок скорочують витрати на охорону здоров'я і виганяють з роботи лікарів. І так по всій країні», - заявив Нємцов.

Як повідомляв УНІАН, у ході протестів проти агресії Росії в Україні 31 серпня в Москві були затримані активісти.